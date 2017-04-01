Футбол

«Бавария» победила «Шальке» в матче БундеслигиRT на русском вчера в 14:33

Бавария — Шальке-04
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Джеффри Брума
11′
25′
Ахмед Кутуджу
Роберт Левандовски
27′
33′
Себастьян Руди
Омар Маскарель
Роберт Левандовски
34′
45′
Даниэль Калиджури
54′
Суат Сердар
Амин Харит
Серж Гнабри
57′
Кингсли Коман
Франк Рибери
68′
73′
Ахмед Кутуджу
Марк Ут
Хамес Родригес
Хави Мартинес
78′
85′
Джеффри Брума
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
89′
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Победу «Баварии» принесли голы Роберта Левандовски и Сержа Гнабри.
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