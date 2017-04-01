Футбол

«Бавария» победила «Шальке» и сократила отставание от «Боруссии»Спорт-Экспресс 14:30

Бавария — Шальке-04
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Джеффри Брума
11′
25′
Ахмед Кутуджу
Роберт Левандовски
27′
33′
Себастьян Руди
Омар Маскарель
Роберт Левандовски
34′
45′
Даниэль Калиджури
54′
Суат Сердар
Амин Харит
Серж Гнабри
57′
Кингсли Коман
Франк Рибери
68′
73′
Ахмед Кутуджу
Марк Ут
Хамес Родригес
Хави Мартинес
78′
85′
Джеффри Брума
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
89′
"Бавария" обыграла "Шальке" в матче 21-го тура чемпионата Германии - 3:1. Победный мяч провел Роберт Левандовски, который вышел на третье место по голам за мюнхенцев в бундеслиге (119 мячей).
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