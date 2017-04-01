Футбол

«Бавария» одержала победу над «Шальке»Soccer.ru вчера в 14:25

Бавария — Шальке-04
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Джеффри Брума
11′
25′
Ахмед Кутуджу
Роберт Левандовски
27′
33′
Себастьян Руди
Омар Маскарель
Роберт Левандовски
34′
45′
Даниэль Калиджури
54′
Суат Сердар
Амин Харит
Серж Гнабри
57′
Кингсли Коман
Франк Рибери
68′
73′
Ахмед Кутуджу
Марк Ут
Хамес Родригес
Хави Мартинес
78′
85′
Джеффри Брума
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
89′
«Бавария» обыграла «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии. «Бавария» (45 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидера дортмундской «Боруссии» на пять пунктов, «Шальке» (22 очка) - 13-й.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче чемпионата Германии

Газета.Ruвчера в 14:21

«Бавария» дома обыграла «Шальке» в бундеслиге, Левандовский вошел в историю мюнхенцев

Матч ТВвчера в 14:23

«Бавария» сократила отставание от «Боруссии» Д до 5 очков, обыграв «Шальке-04»

Чемпионатвчера в 14:22

Серж Гнабри: Знали как сыграл Дортмунд и прекрасно осознавали, что стоит на кону

Советский спортвчера в 17:50

«Бавария» — «Шальке» — 3:1. Видеообзор центрального матча 21-го тура Бундеслиги

Sport24.ruвчера в 15:14

«Бавария» победила «Шальке» и сократила отставание от «Боруссии»

Спорт-Экспрессвчера в 14:30

«Бавария» сократила отрыв от «Боруссии» до 5 очков

Sports.ruвчера в 15:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия

На «Марше материнского гнева» в Москве и Петербурге есть задержанные

Обновлено в 07:06
Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Политика

Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне

Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон, в субботу, 9 февраля, не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого и сопровождающих его лиц в русский монастырь на Афоне.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA

В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.
Обновлено в 04:55
Общество

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 11 февраля из-за ветра

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля до "желтого".
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Испании официанта заподозрили в жестоком убийстве русской девушки

Полиция Испании задержала по подозрению в убийстве 42-летнего испанца Мануэля Морено, работавшего официантом в ближайшем баре.
Обновлено в 05:33
Общество

На Новой Земле белых медведей вывезут за пределы поселений

На архипелаге Новая Земля в Архангельской области белых медведей, из-за нашествия которых был объявлен режим ЧС, вывезут за пределы поселений.
Обновлено в 05:10
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Стойкий ветеран: Т-34-85 получил противотанковую ракету в борт

В ходе боевых действий в Йемене у сил президента Хади подбит второй за последние две недели Т-34-85.
Обновлено в 05:17
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Авто

Названы самые удобные автомобили на российском рынке

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

Обновлено в 06:48
Наука

В Западной Сахаре ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации

В настоящее время ученые по всему миру продолжают активно исследовать нашу планету в поисках следов цивилизаций, ранее существовавших на ней.
Обновлено в 04:46
Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал немецкие власти перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».
Обновлено в 04:28
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор влюбился в соседку

Новая серия "Возвращения в Простоквашино" расскажет о первой влюблённости Дяди Фёдора.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Принц Филипп отказался от водительских прав

Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав.
Обновлено в 07:10
Политика

Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
Обновлено в 06:48
Гаджеты

Кроссовки от компании Google будут измерять вес

В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Гонщик протаранил «живой щит» у поста ГИБДД

Обновлено в 02:51
Здоровье

Названы шесть симптомов появления рака у мужчин

Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
Политика

Порошенко наградил задержанных в Азовском море моряков

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание лейтенанта морякам, задержанным при инциденте в Керченском проливе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Общество

23-кратное превышение ПДК серы: жителям Сибая предложили переехать

Ранее сообщалось, что в некоторых жилых районах Сибая зафиксировано превышение ПДК по содержанию серы в воздухе почти в 23 раза.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Обновлено вчера в 15:02
Культура

Названа новая версия смерти Децла

Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
Обновлено в 01:46
Общество

Пенсионер из мема про елочку стал героем игры для смартфонов

Пенсионер из Бийска Алтайского края Вячеслав Степанович, который стал героем мемов про елочку, попал в игру для смартфонов «Елочка без соли — наряди елочку».
Обновлено в 04:32
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Стамбуле возросло до 17

Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле возросло до 17.
Обновлено вчера в 04:53
ещё по теме
Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное