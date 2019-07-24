Футбол

«Милан» проиграл «Баварии» в Международном кубке чемпионовНева Спорт 01:18

Мюнхенская «Бавария» встречалась с «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов. Игра проходила в Канзас-Сити на стадионе "Чилдренс Мёрси Парк" и завершилась победой немецкого клуба с минимальным счётом 1:0.
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