Футбол
«Бавария» победила «Энерги» в матче первого раунда Кубка ГерманииBookmaker-ratings.ru вчера в 17:01
«Волки» лишь по пенальти обыграли скромный «Галлешер». В следующий раунд также пробился «Штутгарт». Этот клуб со счетом 1:0 обыграл «Ганзу» из Ростока.
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Голы Левандовски, Комана и Горецки принесли «Баварии» победу над «Энерги» в Кубке Германии
Спорт-Экспрессвчера в 16:34
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