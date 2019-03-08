Футбол
«Бавария» планирует выкупить Хамеса у «Реала»Чемпионат 15:14
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, скорее всего, продолжит выступать за мюнхенский клуб после нынешнего сезона. Руководство действующих чемпионов Германии планирует выкупить колумбийца у мадридского «Реала», сообщает Goal. Сейчас Хамес играет за «Баварию» на правах аренды.
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Происшествия
Турецких феминисток разогнали пулями и газом
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет
"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Политика
Министр ВВС США уйдет в отставку
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Политика
Албанская православная церковь не признала «новую церковь» Украины
Священный синод автокефальной Албанской православной церкви не признал "новую церковь" Украины, свое письмо константинопольскому патриарху Варфоломею эта церковь опубликовала в пятницу.
Обновлено в 16:54
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Политика
Почти 200 человек были задержаны во время протестов в Алжире
Сотрудники правоохранительных органов Алжира задержали 195 человек по время протестных акций.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту
Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
США пригрозили Турции «последствиями» в случае покупки С-400
Пресс-секретарь минобороны США Чарльз Саммерс заявил, что Турцию в случае получения российских зенитных ракетных систем С-400 ждут "серьезные последствия".
Обновлено в 15:59
Энергетика
Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрд
В прошлом году ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы через арбитраж при Международной торговой палате около $2 млрд за эти активы.
Обновлено в 16:40
Спорт
Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Политика
Рейтинг доверия Путину установил антирекорд
В целом рейтинг доверия Путину соответствует новому минимуму за 13 лет, следует из данных ВЦИОМ.
Обновлено в 09:26
Энергетика
Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях
Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Политика
Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Дубль Кина помог «Ювентусу» разгромить «Удинезе» в матче Серии А
Туринский "Ювентус" одержал разгромную победу над "Удинезе" в матче 27-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Обновлено в 16:33
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Мужчина поскользнулся и умер на проспекте Космонавтов
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Москве в Серебряном бору произошел пожар
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Экономика
Россиян предупредили об опасности хранения иностранной валюты дома
Известный международный консультант по финансам Исаак Беккер предупредил жителей России о рисках хранения иностранной валюты наличными.
Обновлено в 17:13
Спорт
Спринт на ЧМ уже начался, когда Павлова дарила болельщикам 💩
Васнецова с Павловой все равно пройдут путь Виктории Сливко – самой ненавидимой биатлонистки прошлого сезона.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Армия САР атаковала позиции «ан-Нусры» в Идлибе
Войска Сирийской Арабской Республики атаковали позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»11, деятельность которой запрещена на территории России, на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 16:19
Экономика
Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином
Обновлено в 03:30