Футбол
«Бавария» планирует подписать одноклубника ГоловинаЕвро-футбол.ру 02:44
Защитник Бенджамин Хенрихс, выступающий за "Монако", может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, рапортует L'Equipe. Интерес к 22-летнему футболисту проявляет главный скаут мюнхенской "Баварии" Лоран Буссер, который хорошо знаком с игроком по работе в леверкузенском "Байере".
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Общество
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На ЗСД утром полыхал строительный кран
Во вторник утром на Западной скоростном диаметре в Петербурге загорелся строительный кран. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
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Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту
Сотрудники транспортной полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево гражданина Узбекистана, которого подозревают в торговле людьми.
Обновлено в 03:20
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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
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Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
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Министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны заявило, что 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США.
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Общество
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Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет ВВС Великобритании провел разведку у Черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 02:17
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Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
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В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
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Общество
Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря
В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА "Новости" Нарушение выявила региональная прокуратура.
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Транспорт
В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа
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Обновлено вчера в 17:47
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Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
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Три области объединились для создания научного центра мирового уровня
На полях ИННОПРОМа подписано трёхстороннее соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра.
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Группа компаний "Русагро" подала иск в новосибирский арбитраж о банкротстве НЖК в мае 2019 года.
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Экономика
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