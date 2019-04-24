«Бавария» переиграла «Вердер» и пробилась в финал Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 17:06

Мюнхенская "Бавария" обыграла бременский "Вердер" в матче 1/2 финала Кубка Германии, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также мяч забил Томас Мюллер.

«Бавария» переиграла «Вердер» и пробилась в финал Кубка Германии

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