Футбол

«Бавария» переиграла «Вердер» и пробилась в финал Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 17:06

Вердер — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Полуфинал, вчера
Стадион «Везерштадион»
Дэви Классен
25′
26′
Матс Хуммельс
36′
Роберт Левандовски
58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
65′
Юя Осако
74′
Милот Рашица
75′
76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
81′
Макс Крузе
85′
85′
Хамес Родригес
89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
89′
90′+3′
Роберт Левандовски
Мюнхенская "Бавария" обыграла бременский "Вердер" в матче 1/2 финала Кубка Германии, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также мяч забил Томас Мюллер.
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