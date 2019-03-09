Футбол

«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Вольфсбурга»Soccer.ru 11:21

Бавария — Вольфсбург
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Серж Гнабри
34′
Роберт Левандовски
37′
Хамес Родригес
52′
Хави Мартинес
Леон Горетцка
54′
Серж Гнабри
Франк Рибери
55′
58′
Адмир Мехмеди
Ренато Штеффен
68′
Максимилиан Арнольд
Элвис Реджбечай
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
74′
Томас Мюллер
76′
Джошуа Киммих
82′
83′
Янник Герхардт
Юнус Малли
Роберт Левандовски
85′
86′
Элвис Реджбечай
«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 25-го тура чемпионата Германии. «Бавария» (57 очков) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Вольфсбург» (39 очков) - седьмой.
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