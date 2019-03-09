Футбол
«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Вольфсбурга»Soccer.ru вчера в 11:21
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Серж Гнабри
|34′
Роберт Левандовски
|37′
Хамес Родригес
|52′
Хави Мартинес
Леон Горетцка
|54′
Серж Гнабри
Франк Рибери
|55′
|58′
Адмир Мехмеди
Ренато Штеффен
|68′
Максимилиан Арнольд
Элвис Реджбечай
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
|74′
Томас Мюллер
|76′
Джошуа Киммих
|82′
|83′
Янник Герхардт
Юнус Малли
Роберт Левандовски
|85′
|86′
Элвис Реджбечай
|61%
|Владение мячом
|39%
|88%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|13
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|8
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
32
Киммих
5
Хуммельс
17
Боатенг
13
Рафинья
25
Мюллер
18
Горетцка
35
Саншеш
6
Алькантара
7
Рибери
9
Левандовски
2 ×
1
Кастельс
2
Виллиам
31
Кнохе
25
Брукс
15
Руссийон
10
Малли
23
Гилавоги
37
Реджбечай
8
Штеффен
9
Вегорст
7
Брекало
Вольфсбург
Расстановка 4‑3‑3
«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 25-го тура чемпионата Германии. «Бавария» (57 очков) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Вольфсбург» (39 очков) - седьмой.
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«Бавария» вышла на 1-е место в бундеслиге. «Боруссия» отстает по разнице мячей
Sports.ruвчера в 11:23
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
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