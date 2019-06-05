Футбол
«Бавария» отправила Хамеса Родригеса обратно в «Реал»Интерфакс-Спорт 08:05
Мюнхенская "Бавария" не стала выкупать права на полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, футболист вернулся в свой клуб, сообщает пресс-служба немецкого ФК в среду.
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