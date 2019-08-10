Футбол
«Бавария» отказалась от покупки СанеMetaratings 06:32
«Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror. Ранее футболист получил травму крестообразных связок, в связи с чем должен в ближайшее время перенести операцию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Религия
Мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам
Мусульмане отмечают один из главных праздников - Курбан Байрам - день жертвоприношения.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Теннис
Даниил Медведев: По ходу всего матча ощущалось напряжение
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от своей победы над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале "Мастерса" в Монреале.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Украинские военные подорвались на минах в ЛНР
Группа украинских военных подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения на Донбассе.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Полиция Норвегии рассматривает стрельбу в мечети как возможный теракт
Норвежская полиция не исключает, что стрельба, устроенная в субботу в мечети в пригороде Осло Беруме, могла быть террористическим актом.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек
Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено в 06:03
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может получить выдвижную камеру
Источник, предполагает, что это может быть грядущий флагман Xiaomi – Mi Mix 4. Тот самый, у которого будет 108-мегапиксельная камера.
Обновлено в 02:53
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Рассекречена внешность нового флагмана LG
Обновлено в 06:26
Авто
Стартовал прием заказов на кроссовер Suzuki XL6
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину
Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.
Обновлено в 07:13
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Двое погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области
Во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв.
Обновлено 08 августа в 07:44
Шоу-бизнес
Егор Крид поделился забавными свадебными фото
На снимке Крид изображен с темно красном костюме, а рядом с ним невеста в белоснежном платье и фате, на заднем плане виднеется размытая фигура молодого человека в костюме, по всей видимости жениха.
Обновлено в 04:46
Общество
МВД сообщило о 15 тыс. участников акции за независимых кандидатов
Полиция обновила данные по количеству участников согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, участники которой требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:20