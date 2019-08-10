Футбол

«Бавария» отказалась от покупки СанеMetaratings 06:32

«Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror. Ранее футболист получил травму крестообразных связок, в связи с чем должен в ближайшее время перенести операцию.
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«Бавария» может взять Бэйла в аренду до конца сезона

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СМИ: «Бавария» отказалась от трансфера Зане после травмы футболиста

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СМИ: «Бавария» отказалась от покупки футболиста «Манчестер Сити» Сане после его травмы

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Руководство «Баварии» , возможно, откажется от покупки Лероя Сане

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«Бавария» решила не приобретать Сане после его травмы

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Самая обидная травма года. Сане вылетел минимум на 7 месяцев прямо перед трансфером в «Баварию»

Sport24.ruвчера в 06:30
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В Испании в террасу бара врезался автомобиль

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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Британские активисты потребовали прекращения военной помощи Киеву

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Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам

Мусульмане отмечают один из главных праздников - Курбан Байрам - день жертвоприношения.
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ

Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Теннис

Даниил Медведев: По ходу всего матча ощущалось напряжение

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от своей победы над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале "Мастерса" в Монреале.
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Армия и оружие

Украинские военные подорвались на минах в ЛНР

Группа украинских военных подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения на Донбассе.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек

По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Под Казанью из-за утечки опасного вещества перекрыта трасса М7

Обновлено в 06:36
Происшествия

Полиция Норвегии рассматривает стрельбу в мечети как возможный теракт

Норвежская полиция не исключает, что стрельба, устроенная в субботу в мечети в пригороде Осло Беруме, могла быть террористическим актом.
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Происшествия

В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек

Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
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Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом

Обновлено в 06:03
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Умерла украинская балерина Светлана Исакова

Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Обновлено в 07:26
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Xiaomi Mi Mix 4 может получить выдвижную камеру

Источник, предполагает, что это может быть грядущий флагман Xiaomi – Mi Mix 4. Тот самый, у которого будет 108-мегапиксельная камера.
Обновлено в 02:53
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Армия и оружие

Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году

Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
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Рассекречена внешность нового флагмана LG

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Стартовал прием заказов на кроссовер Suzuki XL6

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Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.
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Обновлено в 01:20
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В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
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Галицкий назвал крутой работу Шаронова

Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:03
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Двое погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области

Во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв.
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Милонов показал, как празднуют Рождество святителя Николая в Шушарах

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На снимке Крид изображен с темно красном костюме, а рядом с ним невеста в белоснежном платье и фате, на заднем плане виднеется размытая фигура молодого человека в костюме, по всей видимости жениха.
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Полиция обновила данные по количеству участников согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, участники которой требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:20
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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