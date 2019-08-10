«Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror. Ранее футболист получил травму крестообразных связок, в связи с чем должен в ближайшее время перенести операцию.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Армия и оружие Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.

Теннис Даниил Медведев: По ходу всего матча ощущалось напряжение Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от своей победы над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале "Мастерса" в Монреале.

Армия и оружие Украинские военные подорвались на минах в ЛНР Группа украинских военных подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения на Донбассе.

Происшествия «ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.

Происшествия Полиция Норвегии рассматривает стрельбу в мечети как возможный теракт Норвежская полиция не исключает, что стрельба, устроенная в субботу в мечети в пригороде Осло Беруме, могла быть террористическим актом.

Происшествия В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.

Происшествия Умерла украинская балерина Светлана Исакова Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 может получить выдвижную камеру Источник, предполагает, что это может быть грядущий флагман Xiaomi – Mi Mix 4. Тот самый, у которого будет 108-мегапиксельная камера.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Армия и оружие Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.

Политика Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.

Футбол Галицкий назвал крутой работу Шаронова Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.

Происшествия Двое погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области Во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв.

Шоу-бизнес Егор Крид поделился забавными свадебными фото На снимке Крид изображен с темно красном костюме, а рядом с ним невеста в белоснежном платье и фате, на заднем плане виднеется размытая фигура молодого человека в костюме, по всей видимости жениха.