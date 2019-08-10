Футбол

«Бавария» отказалась от покупки СанеMetaratings 06:32

«Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror. Ранее футболист получил травму крестообразных связок, в связи с чем должен в ближайшее время перенести операцию.
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