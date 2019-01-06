Футбол

«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях
Нева Спорт
05:34

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Нева Спорт05:34
Франк Рибери
Начнем с завистливых, злобных, с тех, кого зачали из-за порванного презерватива. *** я ваших матерей, ваших бабушек и даже семейное древо. Я вам ничем не обязан. Я добился успеха благодаря богу, себе, моей семье и моим друзьям, которые верили в меня. Остальные - это камешки в моих ботинках.
— Франк Рибери, французский футболистСпорт уик-энд 06:38

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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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