Футбол
«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях
«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетяхНева Спорт05:34
Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Нева Спорт05:34
Оценить
Начнем с завистливых, злобных, с тех, кого зачали из-за порванного презерватива. *** я ваших матерей, ваших бабушек и даже семейное древо. Я вам ничем не обязан. Я добился успеха благодаря богу, себе, моей семье и моим друзьям, которые верили в меня. Остальные - это камешки в моих ботинках.
— Франк Рибери, французский футболистСпорт уик-энд 06:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Футбол
Мадридский «Реал» впервые с 2004 года проиграл дома «Реалу Сосьедад»
"Реал" проиграл клубу "Реал Сосьедад" на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче "Реал Сосьедад" добился крупной победы - 4:1, в составе клуба из Сан-Себастьяна весь матч провел россиянин Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", а за мадридский клуб играл нынешний главный тренер "Реала" Сантьяго Солари.
Обновлено в 14:37
Футбол
Футболиста Руни в декабре арестовали в США
Обновлено в 15:13
Футбол
«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Хетафе»
Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Барселоны» на матч 18-го тура чемпионата Испании, который пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» сегодня, 6 января.
Обновлено в 14:18
Футбол
Самедов может стать игроком «Кайрата»
5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.
Обновлено в 01:14
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Ротерхэм» в матче Кубка Англии
В составе победителей голами отметились Рахим Стерлинг (12-я минута), Филип Фоден (43), Габриэл Жезус (52), Рияд Марез (73), Николас Отаменди (78) и Лерой Зане (85), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Олувасемилого Аджайи (45+1).
Обновлено в 10:55
Футбол
«Марсель» неожиданно вылетел из Кубка Франции, «Монако» идёт дальше
На стадии 1/32 финала Кубка Франции грянула сенсация. "Марсель" вылетел, проиграв 0:2 представителю Насьоналя В "Андрезьё".
Обновлено в 10:10
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году.
Обновлено в 15:41
Футбол
Диарра договорился о разрыве контракта с «ПСЖ» и завершит карьеру
Полузащитник «ПСЖ» Лассана Диарра принял решение о своем будущем, сообщает Paris United. Француз завершает карьеру игрока.
Обновлено в 12:59
Футбол
«Эйбар» и «Вильярреал» не смогли выявить победителя в матче Примеры
В матче 18-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Вильярреал».
Обновлено в 07:51
Футбол
«Ростов» сообщил об изменениях в тренерском штабе
Тренерский штаб «Ростова» пополнил один специалист.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Витесс» разгромно проиграл в товарищеском матче с «Вольфсбургом»
Встреча завершилась уверенной победой команды из Бундеслиги со счётом 3:0. В составе победителей голы на свой счёт записали форвард Даниэль Гинчек и швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Витесса» Данило Дуки.
Обновлено в 12:26
Футбол
Десподов, которым интересуется «Спартак», стал игроком года в Болгарии
Нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов, которого хочет купить "Спартак", награжден званием игрока года в Болгарии, сообщает sportal.bg.
Обновлено в 14:41
Футбол
Дзюба организовал вечеринку в русском народном стиле
Вечеринка в русском народном стиле, - подписал Дзюба фотографию, опубликованную в Instagram.
Обновлено в 12:03
Футбол
Азмун сменит «Рубин» на клуб из Ирана
Согласно информации источника, нападающий "Рубина" Сердар Азмун вернется на родину.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Челси» хочет купить у «ПСЖ» Кавани
Обновлено в 15:26