Начнем с завистливых, злобных, с тех, кого зачали из-за порванного презерватива. *** я ваших матерей, ваших бабушек и даже семейное древо. Я вам ничем не обязан. Я добился успеха благодаря богу, себе, моей семье и моим друзьям, которые верили в меня. Остальные - это камешки в моих ботинках.