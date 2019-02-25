Футбол
«Бавария» организует прощальный матч для Роббена и РибериСпорт-Экспресс 02:06
Президент "Баварии" Ули Хенесс сообщил, что клуб планирует организовать прощальный матч для полузащитников Франка Рибери и Арьена Роббена . Голландец сам объявил об уходе из команды по окочанции сезона, а вот француз хочет остаться в команде, но мюнхенцы собираются расстаться с игроком.
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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт.
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Технический директор «Торо Россо» назвал Квята фанатиком
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Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесен на 11 марта
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Инцидент произошёл на строительстве самой большой в Центральной Азии соборной мечети в Душанбе.
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