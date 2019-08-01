Если сделка состоится, то Сане станет самым дорогим трансфером мюнхенского клуба. Отмечается, «Бавария» предложила Сане контрактное соглашение на 4-5 лет. Лерой Сане защищает цвета «Манчестер Сити» с 2016 года, куда перешел из «Шальке» за 50.5 миллионов евро.

«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клуб

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