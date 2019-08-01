Футбол
«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клубVprognoze.ru 15:21
Если сделка состоится, то Сане станет самым дорогим трансфером мюнхенского клуба. Отмечается, «Бавария» предложила Сане контрактное соглашение на 4-5 лет. Лерой Сане защищает цвета «Манчестер Сити» с 2016 года, куда перешел из «Шальке» за 50.5 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Пилот рухнувшего в Калифорнии истребителя погиб
Пилот палубного истребителя-бомбардировщика FA-18E, потерпевшего крушение в Калифорнии в среду 31 июля, погиб.
Обновлено в 17:08
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Футбол
Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак»
В сообщении отмечается, что сегодня игрок должен подписать контракт с красно-белыми, после чего клуб официально объявит о его переходе.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Авто
Новый седан BMW 7-Series станет электрокаром
В свою очередь, ранее в компании уже объявляли о намерении увеличить количество гибридных моделей, однако BMW 7-Series претендует на получение полностью электрифицированной системы.
Обновлено в 03:21
Экономика
В Пензенской области построят молочно-товарный комплекс
В Сердобском районе Пензенской области планируется строительство самого большого в РФ молочно-товарного комплекса замкнутого цикла.
Обновлено в 05:37
Политика
Суд в США подтвердил, что Мюллер и Барр не знают американских законов
Напомним, в конце апреля принадлежащая Евгению Пригожину компания «Конкорд» («Конкорд Менеджмент и Консалтинг»; Concord Management and Consulting LLC.), которая является ответчиком в деле о якобы «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, потребовала привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора США Уильяма Барра и специального прокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 10:51
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
Рябков оценил ситуацию вокруг ДРСМД
Россия в ситуации, сложившейся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не позволит никому говорить с ней на языке давления и силы.
Обновлено в 18:18
Политика
Сотни «мертвых душ» нашли в подписных листах кандидата от «Яблока»
По сообщениям СМИ, в подписном листе от члена политической партии «Яблоко» Сергея Митрохина было обнаружено 114 подписей выдуманных избирателей.
Обновлено в 15:56
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
На военном параде в Йемене погибло более 30 человек
При нападении хуситов на военный парад в Йемене погибло более 30 человек, 1 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 08:06
Интернет
Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite
Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.
Обновлено в 02:24
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро
Обновлено в 11:34
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
С 1 августа производится перерасчет размеров страховых пенсий.
Обновлено в 11:08
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51