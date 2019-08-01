Футбол

«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клубRT на русском 14:37

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити». В заявления клуба говорится, что данная информация не соответствует действительности.
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