Футбол
«Бавария» огласила заявку на матч с «Аяксом»
«Бавария» огласила заявку на матч с «Аяксом»Soccer.ru11 декабря в 03:17
|13′
Роберт Левандовски
|28′
Джошуа Киммих
|37′
Рафинья
Маттейс Де Лигт
|40′
Душан Тадич
|61′
|62′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
Дэйли Блинд
|63′
Максимилиан Вебер
|67′
|71′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|75′
Томас Мюллер
Донни Ван де Бек
Каспер Дольберг
|78′
Душан Тадич
|82′
|87′
Роберт Левандовски
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
|89′
|89′
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
|90′
Кингсли Коман
Никлас Зюле
|90′+5′
Николас Тальяфико
|90′+5′
|54%
|Владение мячом
|46%
|84%
|Процент точных передач
|77%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|3
|18
|Отборы
|19
|14
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
4
Де Лигт
5
Вебер
31
Тальяфико
21
Де Йонг
25
Дольберг
17
Блинд
22
Зиеш
10
Тадич
2 ×
9
Хунтелар
1
Нойер
13
Рафинья
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
6
Алькантара
32
Киммих
25
Мюллер
35
Саншеш
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Пресс-служба "Баварии" огласила заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Аякса".
Soccer.ru11 декабря в 03:17
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