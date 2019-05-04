Футбол

«Бавария» одолела «Ганновер» и вновь оторвалась от «Боруссии»ProstoProSport 11:23

Бавария — Ганновер-96
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
27′
Леон Горетцка
40′
46′
Хендрик Вайдандт
Жонатас
51′
Жонатас
52′
Жонатас
55′
Жонатас
69′
Фелипе Тревизан
Кевин Виммер
Серж Гнабри
Франк Рибери
71′
Франк Рибери
84′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
86′
88′
Линтон Майна
Эдгар Приб
Давид Алаба
Рафинья
88′
90′+2′
Кевин Виммер
Единственный мяч гостей забил Жонатас, который заработал удаление спустя 4 минуты после гола. Мюнхенцы набрали 74 очка и оторвались от Дортмунда, у которого матч в запасе, на 5 баллов. «Ганновер» замыкает таблицу с 18 очками.
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