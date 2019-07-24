Футбол

«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»Спорт-Экспресс вчера в 22:57

"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом»

Спорт-Экспресс00:33

Обзор матча Бавария — Милан 24 июля 2019 — 1:0. счет, голы, статистика игроков

КП - Иркутск00:20

Классный пас Мюллера — в видеообзоре матча «Бавария» — «Милан»

Чемпионат01:59

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом» в товарищеском матче

Советский спорт01:13

«Бавария» обыграла «Милан» и лидирует в Международном кубке чемпионов

Матч ТВвчера в 22:54

«Бавария» — «Милан». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

LiveSport.ru22 июля в 09:00

Прогноз на матч «Бавария» – «Милан»: голов много не будет

Legalbet22 июля в 07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Единоборства

Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

РФ и Китай впервые провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты

Стали известны все характеристики Samsung Galaxy Note 10

Обновлено вчера в 10:08
Футбол

Полузащитник «Оренбурга»: «Нам важно играть на своем стадионе, мы же не просто так выходим на поле, а для Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров прокомментировал решение провести матч 3-го тура РПЛ против «Зенита» на стадионе «Газовик».
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Общество

Назван быстро снимающий усталость продукт

Эксперты назвали продукт, который быстро снимает усталость.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Политика

В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса

После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Россияне просят посмертно наградить погибшего в «Холдоми» мальчика

Обновлено в 05:16
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Общество

Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Показаны кадры с БПЛА нанесения точечных ударов по террористам в Идлибе

Обновлено в 04:37
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Разработчик раскрыл характеристики снаряда нового поколения «Свинец-2»

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» представил в Военном инновационном технополисе «Эра» снаряды нового поколения.
Обновлено в 03:23
Авто

ГАЗ планирует выпустить новое поколение «Волги»

Автопроизводитель собирается создать новое поколение «Волги», которое получит название ГАЗ 5000 GL.Еще в 2014 году молодые дизайнеры показали рендеры современного автомобиля ВАЗ.
Обновлено в 04:46
Технологии

CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook

Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде

Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56
Происшествия

Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса

В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное