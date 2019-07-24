Футбол
«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»Спорт-Экспресс вчера в 23:14
"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бавария» — «Милан». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года
LiveSport.ru22 июля в 09:00
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 22 июля в 06:15
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Технологии
ВТБ запустит новое мобильное приложение в 2020 году
ВТБ планирует обновить мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android и сделать его более простым и понятным, сообщили в банке.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
«Когда ты заткнешься?!»: Николь Кидман отреагировала на обвинения мужа
Николь Кидман, которая уже 13 лет числится женой Кита Урбана, непросто дается ее брак.
Обновлено в 10:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки смога в Бердске
По состоянию на 22 июля, в воздухе не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Facebook оштрафовали в США на $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Футбол
Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
Обновлено в 05:39
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Авто
Новая Skoda Octavia впервые попалась в виде лифтбека
Новая Octavia потеряет значок Skoda сзади, чтобы освободить место для полного названия компании, написанного заглавными буквами, как на всех других моделях, за исключением Fabia.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, избившего восьмилетнего сына
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который умышленно ударил дверью своего несовершеннолетнего ребенка.
Обновлено в 07:33
Музыка
Карел Готт заболел воспалением легких
Звезда мировой эстрады, чешский певец Карел Готт отменил концерт из-за болезни - воспаления легких.
Обновлено в 11:16
Общество
Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме
В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:09
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Баскетбол
«Даллас» объявил о переходе Марьяновича
Сербский центровой Бобан Марьянович стал игроком «Далласа».
Обновлено в 11:29
Политика
Дмитрий Медведев в октябре посетит Кубу
«В октябре планируется визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Гавану», — сказал глава МИД.
Обновлено в 11:20
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
Названы болезни, которые вызывают рак
Медики предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти о раке.
Обновлено в 07:02
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14