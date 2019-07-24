Футбол

«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»Спорт-Экспресс вчера в 22:57

"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом» в товарищеском матче

Советский спорт01:13

Обзор матча Бавария — Милан 24 июля 2019 — 1:0. счет, голы, статистика игроков

КП - Иркутск00:20

«Бавария» — «Милан». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

LiveSport.ru22 июля в 09:00

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом»

Спорт-Экспресс00:33

«Бавария» обыграла «Милан» и лидирует в Международном кубке чемпионов

Матч ТВвчера в 22:54

Классный пас Мюллера — в видеообзоре матча «Бавария» — «Милан»

Чемпионат01:59

Прогноз на матч «Бавария» – «Милан»: голов много не будет

Legalbet22 июля в 07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Обновлено в 05:13
Транспорт

Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России

Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:37
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Происшествия

На Кубани мать посаженного на цепь мальчика надеется на помощь родных

Обновлено в 06:31
Политика

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек

Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Иностранцы задержаны в Подмосковье за использование рабского труда

Обновлено в 05:13
Общество

Челябинскую область накрыло вонючей дымкой

Обновлено в 03:33
Политика

Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине

По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
Обновлено в 00:57
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Трамп: ЕС «обдирает» США в торговле

Как сообщил глава США Дональд Трамп, Евросоюз обдирает американское государство.
Обновлено вчера в 17:24
Кино

Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Театры

Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию

Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Обновлено в 06:53
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Две тысячи крыш Петербурга оборудуют технологиями «против сосулек»

К декабрю две тысячи городских чердаков оборудуют новыми технологиями, которые не дадут сосулькам появиться на крышах.
Обновлено в 06:25
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Транспорт

РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок

АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Экономика

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.
Обновлено вчера в 14:26
Гаджеты

Новый концепт iPhone 11 от Caviar посвятили высадке на Луне

Российская ювелирная компания Caviar презентовала новый концепт последнего iPhone.
Обновлено в 04:49
Экономика

Росстат назвал реальную зарплату россиян

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное