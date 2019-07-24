Футбол
«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»Спорт-Экспресс вчера в 22:57
"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
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«Бавария» — «Милан». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года
LiveSport.ru22 июля в 09:00
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Росстат назвал реальную зарплату россиян
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Обновлено вчера в 09:30