"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»

Транспорт Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Экономика Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.

Политика Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.

Шоу-бизнес Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.

Происшествия Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Политика Трамп: ЕС «обдирает» США в торговле Как сообщил глава США Дональд Трамп, Евросоюз обдирает американское государство.

Кино Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма "7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.

Театры Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Общество Две тысячи крыш Петербурга оборудуют технологиями «против сосулек» К декабрю две тысячи городских чердаков оборудуют новыми технологиями, которые не дадут сосулькам появиться на крышах.

Происшествия ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила» За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.

Транспорт РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.

Энергетика «Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе» На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Экономика Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.