Футбол

«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»Спорт-Экспресс 22:57

3 фото
"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом»

Sport24.ru22:59

«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»

Спорт-Экспресс22:57

Бавария - Милан 24 июля 2019 года: трансляция матча Международного кубка чемпионов

КП - Иркутск11:06

«Бавария» и «Атлетико» добились побед в матчах Международного кубка чемпионов

Чемпионат23:35

Футбол, Международный Кубок Чемпионов, Бавария – Милан, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru19:59

«Бавария» обыграла «Милан» и лидирует в Международном кубке чемпионов

Матч ТВ22:54

«Реал» сыграет с «Арсеналом», «Бавария» встретится с «Миланом». Спортивная ТВ-программа, 23 июля

ProstoProSport02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
Происшествия

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 17:28
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено в 23:36
Наука

Невероятные татуировки меняют цвет при изменении уровня глюкозы

Ученые создали меняющий цвет краситель, способный обнаружить изменения в каждом из этих биомаркеров.
Обновлено вчера в 04:01
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Политика

Помпео оценил отношения между США и Пакистаном

Отношения между Соединёнными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Экономика

В Госдуме оценили законопроект о повышении НДС на пальмовое масло

Ранее Госдума во втором чтении приняла поправку в Налоговый кодекс, которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%.
Обновлено в 09:32
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Космос

США по-прежнему планируют доминировать в воздухе и космосе

ВВС США сообщили, что исполняющий обязанности министра ВВС Мэтью Донован 19 июля посетил три отдельных объекта в штате Флорида.
Обновлено в 10:58
Политика

Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Авто

Назван срок, за который в России можно накопить на новый автомобиль

Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной

Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено в 18:39
Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Космос

С Земли на Луну и обратно: выпускница ТГУ провела 4 месяца «в космосе»

Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено в 06:28
Политика

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Общество

Эксперт разъяснила пользу салата с горчинкой

Руководитель управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала, какую пользу для организма несет употребление в пищу листьев салата с горьковатым привкусом.
Обновлено в 22:16
Общество

Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II

Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.
Обновлено в 18:27
Происшествия

В Пакистане при взрыве погибли два человека

Обновлено в 22:53
Шоу-бизнес

Бритни Спирс спровоцировала слухи о помолвке

Рассматривая фотографии, поклонники певицы обратили внимание на кольцо на пальце Бритни, которое напоминает помолвочное, и сразу же начали поздравлять ее с помолвкой.
Обновлено в 11:01
Авто

Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos

По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Происшествия

На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт

Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
Обновлено в 19:37
Футбол

Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»

По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28
ещё по теме
Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное