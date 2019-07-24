"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»

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