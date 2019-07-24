Футбол
«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»Спорт-Экспресс 22:57
"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 17:28
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено в 23:36
Наука
Невероятные татуировки меняют цвет при изменении уровня глюкозы
Ученые создали меняющий цвет краситель, способный обнаружить изменения в каждом из этих биомаркеров.
Обновлено вчера в 04:01
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Политика
Помпео оценил отношения между США и Пакистаном
Отношения между Соединёнными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Экономика
В Госдуме оценили законопроект о повышении НДС на пальмовое масло
Ранее Госдума во втором чтении приняла поправку в Налоговый кодекс, которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%.
Обновлено в 09:32
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Космос
США по-прежнему планируют доминировать в воздухе и космосе
ВВС США сообщили, что исполняющий обязанности министра ВВС Мэтью Донован 19 июля посетил три отдельных объекта в штате Флорида.
Обновлено в 10:58
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной
Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено в 18:39
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Космос
С Земли на Луну и обратно: выпускница ТГУ провела 4 месяца «в космосе»
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Общество
Эксперт разъяснила пользу салата с горчинкой
Руководитель управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала, какую пользу для организма несет употребление в пищу листьев салата с горьковатым привкусом.
Обновлено в 22:16
Общество
Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II
Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.
Обновлено в 18:27
Происшествия
В Пакистане при взрыве погибли два человека
Обновлено в 22:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс спровоцировала слухи о помолвке
Рассматривая фотографии, поклонники певицы обратили внимание на кольцо на пальце Бритни, которое напоминает помолвочное, и сразу же начали поздравлять ее с помолвкой.
Обновлено в 11:01
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт
Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
Обновлено в 19:37
Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28