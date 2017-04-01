Футбол
«Бавария» одержала победу над «Шальке»Soccer.ru вчера в 14:25
Джеффри Брума
|11′
|25′
Ахмед Кутуджу
Роберт Левандовски
|27′
|33′
Себастьян Руди
Омар Маскарель
Роберт Левандовски
|34′
|45′
Даниэль Калиджури
|54′
Суат Сердар
Амин Харит
Серж Гнабри
|57′
Кингсли Коман
Франк Рибери
|68′
|73′
Ахмед Кутуджу
Марк Ут
Хамес Родригес
Хави Мартинес
|78′
|85′
Джеффри Брума
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
|89′
|71%
|Владение мячом
|29%
|90%
|Процент точных передач
|77%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
26
Ульрайх
32
Киммих
17
Боатенг
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
6
Алькантара
8
Мартинес
19
Дэвис
9
Левандовски
7
Рибери
1
Ферманн
18
Калиджури
26
Сане
27
Брума
24
Очипка
25
Харит
2
Маккенни
10
Бенталеб
6
Маскарель
11
Коноплянка
7
Ут
Шальке-04
Расстановка 4‑5‑1
«Бавария» обыграла «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии. «Бавария» (45 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидера дортмундской «Боруссии» на пять пунктов, «Шальке» (22 очка) - 13-й.
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«Бавария» — «Шальке» — 3:1. Видеообзор центрального матча 21-го тура Бундеслиги
Sport24.ruвчера в 15:14
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