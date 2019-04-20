Футбол

«Бавария» обыграла «Вердер» в матче БундеслигиRT на русском 12:23

Бавария — Вердер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
28′
Милош Велькович
58′
Милош Велькович
Хави Мартинес
Леон Горетцка
59′
60′
Кевин Мевальд
Себастьян Лангкамп
Томас Мюллер
Франк Рибери
70′
73′
Милот Рашица
Юя Осако
Никлас Зюле
75′
81′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Серж Гнабри
Ренату Саншеш
87′
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Баварии» принёс гол Никласа Зюле, забившего на 75-й минуте.
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