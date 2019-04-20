«Бавария» обыграла «Вердер» в матче БундеслигиRT на русском 12:23

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Баварии» принёс гол Никласа Зюле, забившего на 75-й минуте.

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