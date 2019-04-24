Футбол
«Бавария» переиграла «Вердер» и пробилась в финал Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 17:06
Дэви Классен
|25′
|26′
Матс Хуммельс
|36′
Роберт Левандовски
|58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
|63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
|65′
Юя Осако
|74′
Милот Рашица
|75′
|76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
|80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
|81′
Макс Крузе
|85′
|85′
Хамес Родригес
|89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
|89′
|90′+3′
Роберт Левандовски
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
9
Харник
4
Писарро
35
Эггештайн
24
Эггештайн
8
Осако
10
Крузе
11
Рашица
26
Ульрайх
32
Киммих
17
Боатенг
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
8
Мартинес
13
Рафинья
11
Родригес
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Мюнхенская "Бавария" обыграла бременский "Вердер" в матче 1/2 финала Кубка Германии, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также мяч забил Томас Мюллер.
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