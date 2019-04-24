«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка ГерманииЧемпионат 16:59

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг», который в своей паре оказался сильнее «Гамбурга», выиграв со счётом 3:1. Финал состоится 25 мая.

«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии

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