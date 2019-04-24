Футбол

«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка ГерманииProstoProSport вчера в 16:45

Вердер — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Полуфинал, вчера
Стадион «Везерштадион»
Дэви Классен
25′
26′
Матс Хуммельс
36′
Роберт Левандовски
58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
65′
Юя Осако
74′
Милот Рашица
75′
76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
81′
Макс Крузе
85′
85′
Хамес Родригес
89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
89′
90′+3′
Роберт Левандовски
«Бавария» в гостях переиграла «Вердер» в полуфинале Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2. Мюнхенцы благодаря мячам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера вышел вперед, однако бременцы голами на 74-й и 75-й минутах – отличились Юя Осако и Милота Рашика – сравняли счет.
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