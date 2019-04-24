«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка ГерманииProstoProSport вчера в 16:45

«Бавария» в гостях переиграла «Вердер» в полуфинале Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2. Мюнхенцы благодаря мячам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера вышел вперед, однако бременцы голами на 74-й и 75-й минутах – отличились Юя Осако и Милота Рашика – сравняли счет.

«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии

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