Футбол
«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка ГерманииProstoProSport вчера в 16:45
Дэви Классен
|25′
|26′
Матс Хуммельс
|36′
Роберт Левандовски
|58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
|63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
|65′
Юя Осако
|74′
Милот Рашица
|75′
|76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
|80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
|81′
Макс Крузе
|85′
|85′
Хамес Родригес
|89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
|89′
|90′+3′
Роберт Левандовски
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
9
Харник
4
Писарро
35
Эггештайн
24
Эггештайн
8
Осако
10
Крузе
11
Рашица
26
Ульрайх
32
Киммих
17
Боатенг
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
8
Мартинес
13
Рафинья
11
Родригес
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
«Бавария» в гостях переиграла «Вердер» в полуфинале Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2. Мюнхенцы благодаря мячам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера вышел вперед, однако бременцы голами на 74-й и 75-й минутах – отличились Юя Осако и Милота Рашика – сравняли счет.
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