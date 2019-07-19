Футбол
«Бавария» обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионовРБК вчера в 23:51
«Бавария» в матче Международного кубка чемпионов победила мадридский «Реал» со счетом 3:1. Среди игроков немецкой команды голами отличились Корентен Толиссо (15-я минута), Роберт Левандовский (67-я) и Серж Гнабри (69-я). Среди испанцев мяч забросил Родриго (85-я минута).
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