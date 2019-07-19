«Бавария» в матче Международного кубка чемпионов победила мадридский «Реал» со счетом 3:1. Среди игроков немецкой команды голами отличились Корентен Толиссо (15-я минута), Роберт Левандовский (67-я) и Серж Гнабри (69-я). Среди испанцев мяч забросил Родриго (85-я минута).

Все про Спорт ру

Футбол Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.

Шоу-бизнес Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.

Наука В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.

Футбол «Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛ Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».

Политика Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.

Происшествия Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.

Футбол Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в Ростове Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Авто Один из двух McLaren F1 в версии LM направился на аукцион в Монтерее Из всех McLaren F1 (всего было построено 106 экземпляров, включая гоночные автомобили и другие варианты), этот F1 в спецификации LM 1994 года выпуска является самым особенным.

Недвижимость Квартиры наполнились арендаторами Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.

Политика МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.

Экология Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

Армия и оружие В ДНР заявили, что контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донбассе, не нарушая режима прекращения огня, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Единоборства Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Политика «Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.

Происшествия Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.