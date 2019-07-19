Футбол
«Бавария» обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионовProstoProSport вчера в 23:09
Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США). Счет на 15-й минуте встречи открыл Корентин Толиссо.
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