Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США). Счет на 15-й минуте встречи открыл Корентин Толиссо.

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