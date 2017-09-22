Футбол

«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг»
Soccer.ru
16:25

Бавария — РБ Лейпциг
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
61′
64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
79′
81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
83′
87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
90′
90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
90′+2′
В матче 16-го тура Бундеслиги "Бавария" сумела обыграть гостей из Лейпцига.
Soccer.ru16:25

Подробнее о событии

«Бавария» одолела «РБ Лейпциг» благодаря голу Рибири в чемпионате Германии

Газета.Ru16:58

«Бавария» сломила сопротивление «Лейпцига» и продлила свою победную серию

Матч ТВ16:25

«Бавария» обыграла «Лейпциг»

Спорт-Экспресс16:25

Гол Рибери принес победу «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом»

Советский спорт16:24

Гол Рибери принёс «Баварии» победу в матче с «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге

Чемпионат16:25

«Бавария» сократила отставание от лидирующей «Боруссии» Дортмунд до 6 очков

Sports.ru16:59

«Бавария» вымучила победу над «РБ Лейпцигом», сократив отставание от первого места до шести очков

Евро-футбол.ру16:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол

«Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

"Монако" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка французской лиги одолел "Лорьян".
Обновлено в 17:53
Футбол

Виталий Мутко решил уйти с поста президента РФС

В сентябре 2015-го — вернулся на пост президента РФС. С 2016 года он вице-премьер России.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Тоттенхэм» и «Челси» сразятся в полуфинале Кубка лиги

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:23
Футбол

Солари: «Бэйл разорвал „Касиму“»

Бэйл сделал всё, он просто разорвал соперника.
Обновлено в 17:58
Футбол

Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию».
Обновлено в 13:35
Футбол

«Краснодар» намерен привлечь в свой состав еще одного шведа

Обновлено в 15:03
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол

Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что стал уделять больше времени общению с Богом, находясь под арестом в СИЗО.
Обновлено в 15:53
Футбол

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
Футбол

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе

По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:47
Футбол

«Арсенал» проведет три сбора в зимнюю паузу

"Арсенал" проведет три сбора в зимнюю паузу перед стартом второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт тульской команды.
Обновлено в 13:40
Футбол

Мама Рабьо помогает сыну уйти из «ПСЖ». У нее куча конфликтов с клубом

Мать Рабьо настаивала на зарплате в 10 миллионов евро в год – «ПСЖ» же не готовы платить игроку больше 7,2. Вообще, Вероника Рабьо играет важную роль в карьере своего сына: Вероника работает агентом своего же сына приблизительно с 2013 года, когда Адриан вернулся из аренды из «Тулузы».
Обновлено в 16:30
Футбол

Де Росси: «„Рома“ должна сменить курс, чтобы снова радоваться происходящему на поле»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси после рождественского ужина рассказал, что команда должна изменить курс, чтобы хорошо выступить в оставшейся части сезона.
Обновлено в 15:50
ещё по теме
Главное