Футбол
«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг»
«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг»Soccer.ru16:25
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
|16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
|28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
|61′
|64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
|79′
|81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
|83′
|87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
|88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
|90′
|90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
|90′+2′
|60%
|Владение мячом
|40%
|79%
|Процент точных передач
|67%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|16
|10
|Фолы
|20
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
7
Рибери
6
Алькантара
8
Мартинес
18
Горетцка
35
Саншеш
9
Левандовски
1
Гулачи
16
Клостерманн
6
Конате
5
Упамекано
23
Хальстенберг
20
Кунья
31
Демме
44
Кампль
13
Ильзанкер
11
Вернер
29
Огюстен
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол
«Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги
"Монако" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка французской лиги одолел "Лорьян".
Обновлено в 17:53
Футбол
Виталий Мутко решил уйти с поста президента РФС
В сентябре 2015-го — вернулся на пост президента РФС. С 2016 года он вице-премьер России.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Тоттенхэм» и «Челси» сразятся в полуфинале Кубка лиги
Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:23
Футбол
Солари: «Бэйл разорвал „Касиму“»
Бэйл сделал всё, он просто разорвал соперника.
Обновлено в 17:58
Футбол
Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро
Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию».
Обновлено в 13:35
Футбол
«Краснодар» намерен привлечь в свой состав еще одного шведа
Обновлено в 15:03
Футбол
«Бешикташ» хочет подписать Комличенко
«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера
«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол
18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол
Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что стал уделять больше времени общению с Богом, находясь под арестом в СИЗО.
Обновлено в 15:53
Футбол
ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»
Обновлено в 11:12
Футбол
«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе
По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Арсенал» проведет три сбора в зимнюю паузу
"Арсенал" проведет три сбора в зимнюю паузу перед стартом второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт тульской команды.
Обновлено в 13:40
Футбол
Мама Рабьо помогает сыну уйти из «ПСЖ». У нее куча конфликтов с клубом
Мать Рабьо настаивала на зарплате в 10 миллионов евро в год – «ПСЖ» же не готовы платить игроку больше 7,2. Вообще, Вероника Рабьо играет важную роль в карьере своего сына: Вероника работает агентом своего же сына приблизительно с 2013 года, когда Адриан вернулся из аренды из «Тулузы».
Обновлено в 16:30
Футбол
Де Росси: «„Рома“ должна сменить курс, чтобы снова радоваться происходящему на поле»
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси после рождественского ужина рассказал, что команда должна изменить курс, чтобы хорошо выступить в оставшейся части сезона.
Обновлено в 15:50