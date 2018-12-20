Футбол
Гол Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
Гол Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»РИА Новостивчера в 16:36
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
|16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
|28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
|61′
|64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
|79′
|81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
|83′
|87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
|88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
|90′
|90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
|90′+2′
|60%
|Владение мячом
|40%
|79%
|Процент точных передач
|67%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|16
|10
|Фолы
|20
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
7
Рибери
6
Алькантара
8
Мартинес
18
Горетцка
35
Саншеш
9
Левандовски
1
Гулачи
16
Клостерманн
6
Конате
5
Упамекано
23
Хальстенберг
20
Кунья
31
Демме
44
Кампль
13
Ильзанкер
11
Вернер
29
Огюстен
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии. Игра, прошедшая в среду в Мюнхене, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего чемпиона страны. Единственный мяч на 83-й минуте забил Франк Рибери.
РИА Новостивчера в 16:36
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