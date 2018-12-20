Футбол

Гол Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
РИА Новости
вчера в 16:36

Бавария — РБ Лейпциг
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
61′
64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
79′
81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
83′
87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
90′
90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
90′+2′
Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии. Игра, прошедшая в среду в Мюнхене, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего чемпиона страны. Единственный мяч на 83-й минуте забил Франк Рибери.
РИА Новостивчера в 16:36

Подробнее о событии

Мюллер — о победе в матче с «РБ Лейпциг»: «Бавария» снова в форме

Чемпионатвчера в 20:17

«Бавария» одолела «РБ Лейпциг» благодаря голу Рибири в чемпионате Германии

Газета.Ruвчера в 16:58

«Бавария» сломила сопротивление «Лейпцига» и продлила свою победную серию

Матч ТВвчера в 16:25

«Бавария» обыграла «Лейпциг»

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Гол Рибери принес победу «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом»

Советский спортвчера в 16:24

«Бавария» сократила отставание от лидирующей «Боруссии» Дортмунд до 6 очков

Sports.ruвчера в 16:59

«Бавария» благодаря голу Рибери обыграла «РБ Лейпциг» в Бундеслиге

Sport24.ruвчера в 16:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:35, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Головин дисквалифицирован на четыре матча

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол

Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

Президент «Атлетико»: «Не знаю о предложении „Баварии“ по Эрнандесу»

Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Кокорин и Мамаев вспомнили о боге в СИЗО

Мамаев рассказал журналистам, что его крестили в 3 года, но именно в СИЗО у него наконец освободилось время для общения с Богом.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

«МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро

Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.
Обновлено в 01:01
Футбол

«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке

Полиция расследует причины появления дрона на одной из последних тренировок «Хоффенхайма», сообщает BBC.
Обновлено в 02:07
Футбол

ФК «Краснодар» предложил 4,5 млн евро за хавбека АИКа Олссона

Обновлено вчера в 23:47
Футбол

«ПСЖ» договорился о новом контракте с Ареола

Обновлено в 01:12
Футбол

Балотелли не сыграет против «Страсбура», и может уйти из «Ниццы»

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра объявил, что нападающий Марио Балотелли пропустит матч 19-го тура чемпионата Франции против "Страсбура".
Обновлено вчера в 21:13
Футбол

«Реал» сделал предложение Моуринью

"Галактикос" якобы предложили Моуринью 20 миллионов евро в год, значительную сумму на покупку игроков и свободу действий в трансферной политике.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Фекир оказался замешан в мошенничестве

Капитан «Лиона» Набиль Фекир предстал в суде с дачей показаний по делу о вымогательстве и мошенничестве, сообщает Le Dauphiné Libéré.
Обновлено в 01:28
Футбол

«Зенит» определился с трансферными планами на зиму

Тренерский штаб питерского «Зенита» совместно с руководством клуба определился, какие позиции необходимо укрепить в команде.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол

Виталий Мутко: «Самые счастливые минуты — это наши победы в Сочи, чемпионат мира и полные стадионы»

Время летело, но были самые счастливые минуты — это наши победы в Сочи. Это чемпионат мира, матч с Испанией.
Обновлено вчера в 14:53
ещё по теме
Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное