Футбол

«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг»
Soccer.ru
16:25

Бавария — РБ Лейпциг
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
61′
64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
79′
81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
83′
87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
90′
90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
90′+2′
В матче 16-го тура Бундеслиги "Бавария" сумела обыграть гостей из Лейпцига.
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