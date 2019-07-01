Футбол
«Бавария» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионовРБК вчера в 23:11
Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:0 обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов – предсезонного турнира, который проходит в Северной Америке, на Дальнем Востоке и в некоторых странах Европы.
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«Реал» сыграет с «Арсеналом», «Бавария» встретится с «Миланом». Спортивная ТВ-программа, 23 июля
ProstoProSportвчера в 02:29
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области.
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП
Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Экс-президент Киргизии прибыл на авиабазу России
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду прибыл на расположенную в киргизском городе Кант авиабазу России.
Обновлено в 01:15
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Музыка
Сын Виктора Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр отреагировал на неожиданное исполнение песни «Группа крови» коллективом Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 23:31
Финансы
Швейцарские банки принялись выдавать кредиты по отрицательной ставке
Швейцарские банки принялись выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 01:57
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Экономика
Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое
Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 02:46
Транспорт
Шесть новых авиарейсов планируют открыть в Кузбассе
Обновлено в 00:56
Наука
Половые различия у разных животных возникают по-разному
Свой вклад в половой диморфизм вносят и другие гены – хотя у самцов и самок они одинаковы, но их активность у разных полов может быть разной.
Обновлено 22 июля в 10:42
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки
Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Политика
В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
Архиереи Элладской православной церкви понимают всю сложность ситуации вокруг неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из раскольников по инициативе экс-президента Петра Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил в интервью РИА Новости побывавший недавно в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром
Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47
Политика
Борис Джонсон становится премьер-министром Соединенного Королевства
Борис Джонсон сегодня, 23 июля, был избран в качестве нового главы Консервативной партии Великобритании и автоматически становится премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Спорт
Российские ватерполистки сыграют в матче за пятое место на ЧМ
Обновлено в 02:42
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ действительно богат, но мы не можем делать то, что делают другие команды»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб не станет этим летом тратить большие деньги на новичков.
Обновлено в 01:20