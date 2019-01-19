Футбол

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче БундеслигиГазета.Ru вчера в 17:02

Хоффенхайм — Бавария
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
26′
34′
Леон Горетцка
45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
56′
Флориан Гриллич
57′
Нико Шульц
59′
Штефан Пош
64′
68′
Джошуа Киммих
73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
78′
84′
Хави Мартинес
87′
Роберт Левандовски
90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на стадионе "Рейн-Некар Арена", закончилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голы Горетцки и Левандовски принесли «Баварии» победу над «Хоффенхаймом»

Советский спортвчера в 16:24

Дубль Горецки, красивый гол Шульца — в видеообзоре игры «Хоффенхайм» — «Бавария»

Чемпионат01:14

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

Газета.Ruвчера в 17:02

Нико Шульц: «„Хоффенхайм“ не оказывал давления в первом тайме. При игре с „Баварией“ это лишено всякого смысла»

Спорт-Экспресс08:25

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» и продлила свою победную серию в чемпионате Германии

Матч ТВвчера в 16:23

Дубль Горецки помог «Баварии» обыграть «Хоффенхайм»

Sport24.ruвчера в 16:22

Хоффенхайм - Бавария ~ прогноз на матч немецкой Бундеслиги: Победа фаворита

Sport-place15 января в 23:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Футбол

Дзюба может перейти в «Эвертон»

Обновлено в 02:30
Футбол

Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о том, кто должен сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
Обновлено в 07:20
Футбол

Александер-Арнольд подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

"Ливерпуль" объявил о заключении нового долгосрочного контракта с основным полузащитником Трентом Александер-Арнольдом.
Обновлено в 05:08
Футбол

Защитник «Фулхэма» получил травму, когда переобувался

Наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери рассказал о необычной травме защитника команды Алфи Моусона.
Обновлено в 05:49
Футбол

«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рождения

Обновлено в 08:01
Футбол

Представлен мяч для плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:57
Футбол

Экс-защитник «Енисея» Дугалич перешел в «Кайрат»

Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком казахстанского "Кайрата". С 26-летним футболистом заключен двухлетний контракт.
Обновлено в 06:36
Футбол

«Реал» — «Севилья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 08:30
Футбол

Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено в 06:08
Футбол

Роналду опубликовал фотографию с боксёром Мейвезером

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал снимок с известным боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Наполи» отказался продать Кулибали за 105 млн евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что отклонил выгодное предложение о трансфере защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 07:57
Футбол

ЦСКА поздравил Бекао с днем рождения

Обновлено в 06:03
Футбол

Главный тренер «Хоффенхайма» установил рекорд бундеслиги

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн установил рекорд чемпионата Германии, став самым молодым специалистом, достигшим отметки в 100 матчей.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

Ройс: «Вы никогда не увидите меня в „Баварии“. Я вам это гарантирую»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что в составе минимум одного клуба Бундеслиги поклонники не увидят его никогда.
Обновлено в 08:22
Футбол

Представители «ПСЖ» провели встречу с агентом де Йонга

Представители парижан встретились в Амстердаме с агентом футболиста и провели продолжительные переговоры.
Обновлено в 04:21
ещё по теме
Хоффенхайм
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное