Футбол
«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче БундеслигиГазета.Ru вчера в 17:02
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
|26′
|34′
Леон Горетцка
|45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
|56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
|56′
Флориан Гриллич
|57′
Нико Шульц
|59′
Штефан Пош
|64′
|68′
Джошуа Киммих
|73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
|78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
|78′
|84′
Хави Мартинес
|87′
Роберт Левандовски
|90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
|43%
|Владение мячом
|57%
|80%
|Процент точных передач
|21%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|9
|6
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Хоффенхайм
Расстановка 3‑4‑3
1
Бауманн
38
Пош
11
Гриллич
21
Хюбнер
3
Кадержабек
13
Битенкур
8
Гайгер
16
Шульц
19
Бельфодиль
28
Салаи
27
Крамарич
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
2 ×
17
Боатенг
11
Родригес
25
Мюллер
9
Левандовски
22
Гнабри
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на стадионе "Рейн-Некар Арена", закончилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голы Горетцки и Левандовски принесли «Баварии» победу над «Хоффенхаймом»
Советский спортвчера в 16:24
Хоффенхайм - Бавария ~ прогноз на матч немецкой Бундеслиги: Победа фаворита
Sport-place15 января в 23:41
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Футбол
Дзюба может перейти в «Эвертон»
Обновлено в 02:30
Футбол
Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о том, кто должен сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
Обновлено в 07:20
Футбол
Александер-Арнольд подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
"Ливерпуль" объявил о заключении нового долгосрочного контракта с основным полузащитником Трентом Александер-Арнольдом.
Обновлено в 05:08
Футбол
Защитник «Фулхэма» получил травму, когда переобувался
Наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери рассказал о необычной травме защитника команды Алфи Моусона.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рождения
Обновлено в 08:01
Футбол
Представлен мяч для плей-офф Лиги чемпионов
УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:57
Футбол
Экс-защитник «Енисея» Дугалич перешел в «Кайрат»
Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком казахстанского "Кайрата". С 26-летним футболистом заключен двухлетний контракт.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Реал» — «Севилья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 08:30
Футбол
Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено в 06:08
Футбол
Роналду опубликовал фотографию с боксёром Мейвезером
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал снимок с известным боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Наполи» отказался продать Кулибали за 105 млн евро
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что отклонил выгодное предложение о трансфере защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 07:57
Футбол
ЦСКА поздравил Бекао с днем рождения
Обновлено в 06:03
Футбол
Главный тренер «Хоффенхайма» установил рекорд бундеслиги
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн установил рекорд чемпионата Германии, став самым молодым специалистом, достигшим отметки в 100 матчей.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
Ройс: «Вы никогда не увидите меня в „Баварии“. Я вам это гарантирую»
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что в составе минимум одного клуба Бундеслиги поклонники не увидят его никогда.
Обновлено в 08:22
Футбол
Представители «ПСЖ» провели встречу с агентом де Йонга
Представители парижан встретились в Амстердаме с агентом футболиста и провели продолжительные переговоры.
Обновлено в 04:21