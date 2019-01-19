«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче БундеслигиГазета.Ru вчера в 17:02

"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на стадионе "Рейн-Некар Арена", закончилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенского клуба.

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