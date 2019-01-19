Футбол
«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче БундеслигиГазета.Ru вчера в 17:02
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
|26′
|34′
Леон Горетцка
|45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
|56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
|56′
Флориан Гриллич
|57′
Нико Шульц
|59′
Штефан Пош
|64′
|68′
Джошуа Киммих
|73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
|78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
|78′
|84′
Хави Мартинес
|87′
Роберт Левандовски
|90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
|43%
|Владение мячом
|57%
|80%
|Процент точных передач
|21%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|9
|6
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Хоффенхайм
Расстановка 3‑4‑3
1
Бауманн
38
Пош
11
Гриллич
21
Хюбнер
3
Кадержабек
13
Битенкур
8
Гайгер
16
Шульц
19
Бельфодиль
28
Салаи
27
Крамарич
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
2 ×
17
Боатенг
11
Родригес
25
Мюллер
9
Левандовски
22
Гнабри
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на стадионе "Рейн-Некар Арена", закончилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенского клуба.
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Голы Горетцки и Левандовски принесли «Баварии» победу над «Хоффенхаймом»
Советский спортвчера в 16:24
«Бавария» выиграла 6-й матч подряд и до 3 очков сократила отставание от «Боруссии» Д
Sports.ruвчера в 16:27
Хоффенхайм - Бавария ~ прогноз на матч немецкой Бундеслиги: Победа фаворита
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