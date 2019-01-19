Футбол

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче БундеслигиГазета.Ru 17:02

Хоффенхайм — Бавария
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
26′
34′
Леон Горетцка
45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
56′
Флориан Гриллич
57′
Нико Шульц
59′
Штефан Пош
64′
68′
Джошуа Киммих
73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
78′
84′
Хави Мартинес
87′
Роберт Левандовски
90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на стадионе "Рейн-Некар Арена", закончилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенского клуба.
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