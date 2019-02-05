Футбол

«Бавария» обыграла «Герту» в дополнительное времяSoccer.ru вчера в 17:17

Герта — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
3′
Леон Горетцка
Максмилиан Миттельштедт
3′
7′
Серж Гнабри
49′
Серж Гнабри
Ведад Ибишевич
Дэви Зельке
64′
Дэви Зельке
67′
Саломон Калу
Лукас Клюнтер
81′
89′
Серж Гнабри
Франк Рибери
98′
Кингсли Коман
Пер Сильян Шелбред
Фабиан Лустенбергер
103′
Ондржей Дуда
Йордан Торунарига
110′
119′
Хамес Родригес
Хави Мартинес
120′
Роберт Левандовски
120′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
«Бавария» одержала победу над «Гертой» в матче 3-го раунда Кубка Германии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ковач: «„Герта“ оборонялась всей командой, было нелегко забивать»

Евро-футбол.ру03:41

Никлас Зюле: «Победа далась „Баварии“ с трудом, но она полностью заслуженная»

Матч ТВ00:49

Нико Ковач: «„Герта“ оборонялась почти всей командой. Было непросто забить»

Sports.ruвчера в 19:12

Ковач: тяжёлый матч, «Герта» оборонялась почти всей командой

Чемпионатвчера в 20:30

«Бавария» в дополнительное время победила «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

Sport24.ruвчера в 17:20

«Бавария» в дополнительное время обыграла «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

Советский спортвчера в 17:17

Серж Гнабри: «Я вне себя от радости»

Спорт-Экспрессвчера в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Происшествия

Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Квачкова

Суд освободил от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти, об этом 7 февраля сообщил его адвоката Андрей Виканов.
Обновлено в 03:53
Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева родила первенца

Телеведущая и модель Виктория Лопырева впервые стала матерью.
Обновлено в 04:25
Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» не удалось

Похоже, миссия космической обсерватории «Спектр-Р» завершена: восстановить связь с этим телескопом не удалось.
Обновлено в 02:14
Технологии

Роскомнадзор заявил о конструктивном диалоге с Google

Роскомнадзор доволен результатами сотрудничества с Google, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, передает «РИА Новости».
Обновлено в 04:02
Авто

На МЦК с 2021 года планируют пустить беспилотные поезда

В ближайшее время перевозчик протестирует комплекс автоматического управления, а также разработает и утвердит нормативную документацию для беспилотных составов.
Обновлено в 04:00
Авто

Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж

По итогам январским продаж лидерами стали: Hyundai Creta — 4187 машин (на 9% машин больше, чем годом ранее), KIA Sportage — 2761 автомобилей (-10%), внедорожник Renault Duster — 2338 проданных машин (-7%).
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Сенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержании

Арестованный по делу об убийствах и участии в преступном сообществе сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что знал о планирующихся в его отношении следственных действиях, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 03:43
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Саратове обрушилась крыша еще одного дома

Крыша еще одного жилого дома, где зарегистрированы 18 человек, обрушилась в Саратове.
Обновлено в 03:33
Политика

The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.
Обновлено в 01:37
Кино

Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинации из-за секс-скандала

Постановщик биографической драмы о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» Брайан Сингер был лишен номинации на премию Британской киноакадемии BAFTA из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 01:47
Культура

«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Актер Панин намекнул на эмиграцию в США

Обновлено в 01:34
Авто

BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Спорт

Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Как сообщает телеканал NRK, формат соревнований предстоящего этапа в канадском Кэнморе будет изменен.
Обновлено вчера в 05:05
Авто

Среднеразмерный пикап Toyota Tacoma обновился

Компания Toyota провела обновление своего пикапа Toyota Tacoma, наиболее популярного представителя сегмента среднеразмерных пикапов на американском рынке.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

В Швеции заявили о подготовке России к полномасштабной войне

"Если раньше российские военные больше внимания уделяли умению разбираться с небольшими конфликтами, то теперь они тренируется начинать и вести масштабные войны", — говорится в докладе FOI под названием "Подготовка к войне: стратегические военные учения России 2009-2017".
Обновлено в 03:41
Транспорт

Аксенов открыл участок объездной дороги Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов открыл 7 февраля участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Ульяновские суворовцы могли заразиться глистами от собак

Накануне родители курсантов ульяновского Суворовского училища узнали, что будет дальше с их детьми: с ними встретился начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
Обновлено в 03:09
Происшествия

У полковника Захарченко нашли новые активы на 484 млн рублей

«Генпрокуратура подготовила и направит в суд ещё один гражданский иск по ставшему широко известным Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму на этот раз около полумиллиарда рублей, более точно — 484 млн рублей», — сказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 04:32
Общество

Ульяновские власти примут меры после жалобы на вафли с червями в школе

Обновлено в 04:05
Общество

В Хабаровском крае зарегистрировали мороз в 50 градусов

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы

Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 02:26
Авто

Skoda рассекретила салон нового паркетника Kamiq

Новинка станет самым компактным и недорогим кроссовером Skoda.
Обновлено вчера в 09:02
Авто

Новая Toyota Corolla появится в России со старым двигателем

Как заявили в компании, новая Corolla по отделочным материалам и возможностям уже приравнялась к Camry.
Обновлено в 03:07
Общество

В Москве нашли клад из медных и серебряных монет

В Москве во время раскопок был обнаружен клад из русских серебряных и медных монет конца XIX - начала XX веков.
Обновлено в 02:15
Гаджеты

В России создали православный телефон

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой» в честь крестившего Русь князя Владимира.
Обновлено вчера в 04:32
ещё по теме
Главное