«Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с «Боруссией» ДСоветский спорт вчера в 11:23

Бавария одержала третью победу кряду и с 51-м очком сравнялась с лидирующей в таблице дортмундской Боруссиией, у которой игра с Байером в запасе, а Герта расположилась на десятой строчке, имея в активе 32 очка.

«Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с «Боруссией» Д

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Армия и оружие ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.

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Спорт Лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.

Политика Порошенко случайно назвал Украину агрессором Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

Политика Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

Транспорт В России изменили правила посадки в самолет С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.

Общество Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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Происшествия Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором в последний день минувшего года в результате взрыва газа обрушился подъезд.

Армия и оружие Опубликовано первое фото модернизированного танка Abrams Defence Blog опубликовало первое фото новейшей модификации танка Abrams, модель M1A2C.

Политика Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.

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