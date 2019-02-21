Футбол

«Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с «Боруссией» ДСоветский спорт вчера в 11:23

Бавария — Герта
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
46′
Джошуа Киммих
51′
Франк Рибери
Кингсли Коман
58′
Хави Мартинес
62′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
67′
79′
Саломон Калу
Деннис Ястшембски
79′
Арне Майер
Палько Дардаи
84′
Карим Рекик
Хамес Родригес
90′+1′
Бавария одержала третью победу кряду и с 51-м очком сравнялась с лидирующей в таблице дортмундской Боруссиией, у которой игра с Байером в запасе, а Герта расположилась на десятой строчке, имея в активе 32 очка.
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