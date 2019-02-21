Футбол
«Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с «Боруссией» ДСоветский спорт вчера в 11:23
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
|46′
Джошуа Киммих
|51′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|58′
Хави Мартинес
|62′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
|67′
|79′
Саломон Калу
Деннис Ястшембски
|79′
Арне Майер
Палько Дардаи
|84′
Карим Рекик
Хамес Родригес
|90′+1′
|62%
|Владение мячом
|38%
|85%
|Процент точных передач
|72%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|6
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
6
Алькантара
11
Родригес
8
Мартинес
22
Гнабри
9
Левандовски
25
Мюллер
22
Ярстейн
5
Штарк
28
Лустенбергер
4
Рекик
20
Лазаро
15
Груйич
10
Дуда
24
Дардаи
17
Миттельштедт
27
Зельке
32
Ястшембски
Герта
Расстановка 3‑5‑2
Бавария одержала третью победу кряду и с 51-м очком сравнялась с лидирующей в таблице дортмундской Боруссиией, у которой игра с Байером в запасе, а Герта расположилась на десятой строчке, имея в активе 32 очка.
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