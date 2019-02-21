«Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с «Боруссией» ДСоветский спорт вчера в 11:23

Бавария одержала третью победу кряду и с 51-м очком сравнялась с лидирующей в таблице дортмундской Боруссиией, у которой игра с Байером в запасе, а Герта расположилась на десятой строчке, имея в активе 32 очка.

«Бавария» обыграла «Герту» и сравнялась по очкам с «Боруссией» Д

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Происшествия В Магнитогорске эвакуировали жильцов обрушившегося 31 декабря дома В Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором перед Новым годом обрушился подъезд.

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