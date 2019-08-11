Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» на старте Кубка ГерманииProstoProSport вчера в 16:42
Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче первого раунда Кубка Германии в гостях переиграли клуб «Энерги». Встреча, прошедшая в понедельник в Коттбусе на стадионе «Фройндшафт», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Роберт Левандовски, Кингсли Коман и Леон Горецка.
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Голы Левандовски, Комана и Горецки принесли «Баварии» победу над «Энерги» в Кубке Германии
Спорт-Экспрессвчера в 16:34
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
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