Футбол
«Бавария» объявила об уходе Хамеса РодригесаSport.ru 07:58
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес покинул "Баварию", сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Хамес выступил за "Баварию" с лета 2017 года. Тогда он перешёл в мюнхенский клуб на правах аренды.
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