Футбол
«Бавария» объявила об уходе Хамеса РодригесаSport.ru 07:58
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес покинул "Баварию", сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Хамес выступил за "Баварию" с лета 2017 года. Тогда он перешёл в мюнхенский клуб на правах аренды.
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Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
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