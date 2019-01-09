Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Павара
Евро-футбол.ру
вчера в 04:19

Защитник сборной Франции и "Штуттгарта" Бенджамин Павар продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", рапортует пресс-служба клуба. 22-летний футболист присоединится к немецкому гранду 1 июля 2019 года.
Евро-футбол.рувчера в 04:19

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«Бавария» взяла чемпиона мира. А вот еще 4 самых ожидаемых трансфера этой зимы

Sport24.ruвчера в 09:35

Автор лучшего гола ЧМ-2018 Павар подписал контракт с «Баварией»

Газета.Ruвчера в 07:23

Хасан Салихамиджич: «Горды, что „Баварии“ удалось заполучить Павара»

Sportbox.RUвчера в 05:02

«Бавария» объявила о переходе Павара по окончании сезона

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Хасан Салихамиджич: «Горды, что „Баварии“ удалось заполучить Павара»

Матч ТВвчера в 05:02

Павар - восьмой французский футболист в истории «Баварии»

Спорт-Экспрессвчера в 10:02

Павар подписал с «Баварией» 5-летний контракт. Он присоединится к команде летом

Sports.ruвчера в 04:01
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Политика

Санкции блокируют поставку композитов для самолета МС-21

Обновлено в 01:21
Армия и оружие

В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года

Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье

Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие

Украинский военный предложил способ «прорваться» в Азовское море

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах» — Рогозин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжит отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз», заявил в интервью РБК генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Обновлено вчера в 21:00
Энергетика

Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель

По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено вчера в 12:29
Космос

Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»

В декабре 2018 года источник не исключил, что часть выводов о появлении отверстия в «Союзе» могут засекретить.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Рогозин заявил об информационной атаке на «Роскосмос»

Рогозин заявил об информационной атаке на "Роскосмос", объяснив ее среди прочего происками конкурентов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Хабаровском крае введен режим ЧС после обрушения сопки

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в реку обрушилась часть сопки, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено в 01:30
Политика

Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете

«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады

Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 15:58
Энергетика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах

Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО

Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика

К чему приведут новые тарифы ОСАГО

В Центробанке отмечают, что цена полиса вырастет только для одной пятой всех водителей. Для остальных останется прежней или вовсе снизится.
Обновлено вчера в 05:19
Финансы

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Обновлено вчера в 12:22
Космос

Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»

Обновлено вчера в 15:17
Экономика

В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов синтетическими

Обновлено вчера в 20:24
Энергетика

В России снова подорожал бензин

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Подрядчик космодрома Восточный арестован по обвинению в мошенничестве

Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено 08 января в 20:57
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Бенжамен Павар
Французский футболист
Французский футболист, защитник немецкого клуба «Штутгарт». Игрок национальной сборной Франции. Победитель Чемпионата мира по футболу 2018. Гол, забитый Паваром на ЧМ-2018 в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала, был признан самым красивым голом на турнире. За его гол проголосовали более 3 млн фанатов на официальном сайте ФИФА.
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