Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Павара
«Бавария» объявила о трансфере ПавараЕвро-футбол.ру04:19
Защитник сборной Франции и "Штуттгарта" Бенджамин Павар продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", рапортует пресс-служба клуба. 22-летний футболист присоединится к немецкому гранду 1 июля 2019 года.
Евро-футбол.ру04:19
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