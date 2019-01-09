Защитник сборной Франции и "Штуттгарта" Бенджамин Павар продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", рапортует пресс-служба клуба. 22-летний футболист присоединится к немецкому гранду 1 июля 2019 года.

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