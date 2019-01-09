Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Павара
Евро-футбол.ру
04:19

Защитник сборной Франции и "Штуттгарта" Бенджамин Павар продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", рапортует пресс-служба клуба. 22-летний футболист присоединится к немецкому гранду 1 июля 2019 года.
Евро-футбол.ру04:19

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«Бавария» взяла чемпиона мира. А вот еще 4 самых ожидаемых трансфера этой зимы

Sport24.ru09:35

Нико Ковач: «Павар хотел сделать новый шаг в карьере»

Sportbox.RU09:26

Нико Ковач: «Павар хотел сделать новый шаг в карьере»

Матч ТВ09:26

Ковач: Павар хотел сделать новый шаг в карьере, рады подписать с ним контракт

Чемпионат08:24

Автор лучшего гола ЧМ-2018 Павар летом перейдет в «Баварию»

ТАСС05:16

Нико Ковач: «Павар – молодой парень, но уже с опытом. Мы очень рады подписать его»

Sports.ru08:06

Павар - восьмой французский футболист в истории «Баварии»

Спорт-Экспресс10:02
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Французский футболист
Французский футболист, защитник немецкого клуба «Штутгарт». Игрок национальной сборной Франции. Победитель Чемпионата мира по футболу 2018. Гол, забитый Паваром на ЧМ-2018 в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала, был признан самым красивым голом на турнире. За его гол проголосовали более 3 млн фанатов на официальном сайте ФИФА.
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