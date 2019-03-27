Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса ЭрнандесаЕвро-футбол.ру 13:01

"Бавария" посредством своего официального сайта объявила о переходе защитника Лукаса Эрнандеса. Футболист присоединится к мюнхенскому клубу 1 июля. Контракт будет рассчитан до 2024 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

Евро-футбол.ру13:01

Люка Эрнандес: «Счастлив, что перейду в „Баварию“»

Soccer.ru12:31

«Бавария» потратит 200 млн на трансферы. 80 уже ушли на Эрнандеса

Sports.ru14:30

Л. Эрнандес: «Атлетико» всегда будет частью меня

Чемпионат12:45

«Бавария» объявила о рекордном трансфере Эрнандеса

LiveSport.ru13:02

Люка Эрнандес перенесет операцию на колене. Он восстановится к началу следующего сезона

Бомбардир.ру13:57

«Буду бороться за титулы в одном из лучших клубов Европы». Эрнандез - о переходе в «Баварию»

Спорт-Экспресс13:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку

Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
Происшествия

Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть раненые

На западе Стокгольма прогремел взрыв — задеты несколько зданий, как минимум пять человек ранены.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня

Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Испанский суд хочет арестовать участников нападения на посольство КНДР

Другой орден касается гражданина США Сама Лю. Испанские СМИ заявляют о том, что данные лица находятся за пределами страны.
Обновлено в 06:34
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Политика

Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Политика

Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Хоккей

Два стартовых матча финала Восточной конференции пройдут при аншлаге

Напомним, матчи финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут 29 и 31 марта в Балашихе, 2 и 4 апреля в Уфе.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Футбол

Новый выпуск «Z+» выйдет в матче «Зенита» с «Локомотивом»

Следующий выпуск и трансляция на платформе «Z+» состоится в рамках игры «Зенита» и «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.
Обновлено в 08:37
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Политика

Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп

Британский таблоид составил рейтинг знаменитостей, которые не умеют пользоваться фотошопом, в него вошла известная российская балерина Анастасия Волочкова.
Обновлено в 08:13
Наука

Запущена фабрика сверхтяжелых элементов

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 06:56
Общество

Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

Обновлено вчера в 12:46
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Спорт

Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Происшествия

В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено в 09:47
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Люка Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное