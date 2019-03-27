Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru 12:20
Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.
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Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Авто
Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза
Обновлено в 02:34
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено в 04:55
Музыка
Певица Шакира дала показания в суде: ее обвиняют в плагиате
Обновлено в 15:28
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Политика
Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока
Депутаты Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено в 20:39
Космос
NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС, сообщают СМИ
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС в июле может быть отложен на две недели просьбе NASA, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Футбол
Журналист: «Могу подтвердить, что Гвардиола договорился с „Ювентусом“»
Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа снова сообщил о договорённости между "Ювентусом" и наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 16:49
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено в 20:36
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле
Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено в 03:25
Экономика
Орешкин стал куратором развития Тывы
Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.
Обновлено в 10:05
Авто
В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler
Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено в 15:24
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено в 16:18
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Хоккей
КХЛ сохранила состав участников на следующий сезон
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело совещание, по итогам которого было принято решение о сохранении количества участников регулярного чемпионата на следующий сезон, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:43
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42