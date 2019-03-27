Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru 12:20

Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.
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Зидан опустился на 5-е место в списке самых дорогих французских игроков в истории футбола

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Люка Эрнандес: «Счастлив, что перейду в „Баварию“»

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От Рибери до Эрнандеса: 12 самых дорогих трансферов «Баварии»

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Л. Эрнандес: «Атлетико» всегда будет частью меня

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«Бавария» объявила о рекордном трансфере Эрнандеса

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«Буду бороться за титулы в одном из лучших клубов Европы». Эрнандез - о переходе в «Баварию»

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Люка Эрнандес – второй в списке самых дорогих защитников мира. Больше него стоит только ван Дейк

Бомбардир.ру15:44
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Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
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Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
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Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза

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Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Обновлено в 04:55
Музыка

Певица Шакира дала показания в суде: ее обвиняют в плагиате

Обновлено в 15:28
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено в 20:51
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
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Политика

Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока

Депутаты Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено в 20:39
Космос

NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС, сообщают СМИ

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС в июле может быть отложен на две недели просьбе NASA, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Футбол

Журналист: «Могу подтвердить, что Гвардиола договорился с „Ювентусом“»

Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа снова сообщил о договорённости между "Ювентусом" и наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 16:49
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
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В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено в 20:36
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Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле

Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
Обновлено в 20:40
Общество

Шнуров написал в прокуратуру заявление на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено в 03:25
Экономика

Орешкин стал куратором развития Тывы

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.
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Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено в 15:24
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Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
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Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
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Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями

В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
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КХЛ сохранила состав участников на следующий сезон

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело совещание, по итогам которого было принято решение о сохранении количества участников регулярного чемпионата на следующий сезон, сообщает «Чемпионат».
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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
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Люка Эрнандес
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Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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