Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru 12:20
Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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Обновлено вчера в 13:37
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В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
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Обновлено в 12:33
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
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Обновлено в 15:21
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Актеру Добронравову сняли запрет на въезд на Украину
Суд в Киеве признал незаконным запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
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Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
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AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
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Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
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Происшествия
Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней
Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
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Кино
Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили
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Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22