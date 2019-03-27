«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru 12:20

Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

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