Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru вчера в 12:20
Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.
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